9 de Outubro de 2018

JERUSALÉM (Reuters) - Os israelenses não poderão mais comprar veículos movidos a gasolina e diesel depois de 2030, disse o Ministério da Energia nesta terça-feira, divulgando um plano para substituí-los por carros elétricos e caminhões que rodam com gás natural.

O desafio será criar uma "massa crítica" inicial de carros que desviará a indústria local dos motores a gasolina e diesel, disse o ministro da Energia, Yuval Steinitz.

"Já estamos incentivando ao financiar estações de recarga, mais de 2 mil novas estações de recarga em todo o país", explicou Steinitz à Reuters.

O governo, disse ele, "reduzirá a taxação dos carros elétricos para quase zero, então eles serão muito mais baratos".

A campanha a favor dos carros elétricos é parte de um plano mais amplo para acabar com a dependência israelense da gasolina, do diesel e do carvão. Nos últimos anos Israel descobriu grandes depósitos de gás natural, um combustível fóssil menos poluente, e está convertendo suas estações de energia para isso.

O plano foi divulgado um dia depois de um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a mudança climática pedir grandes mudanças na maneira como a humanidade usa a energia.

O divisor de águas deve ocorrer aproximadamente em 2025, quando, de acordo com a meta do ministério, haverá cerca de 177 mil carros elétricos circulando em Israel. Atualmente eles são somente algumas dezenas.

