O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 23:07 01. Agosto 2018 - 23:07

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participa de reunião de gabinete em Jerusalém 29/07/2018 Sebastian Scheiner /Pool via Reuters

JERUSALÉM (Reuters) - Israel irá posicionar seu Exército se o Irã tentar bloquear o estreito de Babelmândebe, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, disse nesta quarta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Na semana passada, a Arábia Saudita informou estar suspendendo carregamentos de petróleo pelo estreito, na principal rota marítima do Oriente Médio para a Europa, após houthis iemenitas alinhados com o Irã atacarem dois navios no canal.

A Arábia Saudita e o Irã estão há três anos em uma guerra por procuração no Iêmen, que fica no lado sul do Babelmândebe.

Houthis iemenitas, que anteriormente ameaçaram bloquear o estreito, disseram na semana passada que possuíam capacidade naval para atacar portos sauditas e outros alvos no Mar Vermelho.

O Irã não ameaçou bloquear Babelmândebe, mas informou que irá bloquear o estreito de Ormuz, entre golfos, se for impedido de exportar seu próprio petróleo.

“Se o Irã tentar bloquear o estreito de Babelmândebe, tenho certeza que irá se encontrar de frente com uma coalizão internacional que estará determinada a impedir isto, e esta coalizão também irá incluir todas as ramificações militares de Israel”, disse Netanyahu em uma cerimônia em Haifa para novos oficiais navais.

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse no evento em discurso separado que Israel havia “escutado recentemente sobre ameaças de danificar navios israelenses no Mar Vermelho”. Ele não deu mais detalhes.

Navios com destino a Israel, em maior parte vindos da Ásia, passam pelo estreito de Babelmândebe até Eilat, ou continuam pelo canal de Suez ao Mar Mediterrâneo. Embarcações com destino ao porto de Aqaba, na Jordânia, e alguns locais na Arábia Saudita também precisam passar pelo estreito.

(Por Ori Lewis)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português