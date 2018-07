O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Julho de 2018 23:16

Fumaça após explosão do lado sírio da fronteira entre Síria e Israel 25/07/2018 REUTERS/Ammar Awad

Por Ori Lewis

JERUSALÉM (Reuters) - Caças e artilharia de Israel atacaram nesta quarta-feira um ponto na Síria de onde dois foguetes foram lançados e que se acredita terem pousado no Mar da Galileia, perto de pessoas que estavam na praia, informou o Exército.

Após sirenes de ataques aéreos soarem no sul das Colinas de Golã, ocupadas por Israel, o Exército informou que foguetes haviam sido disparados da Síria para Israel. Eles aparentavam ser fogo perdido de confrontos dentro da Síria.

“Em resposta aos dois foguetes lançados da Síria para território israelense, aeronaves (israelenses) miraram o lança-foguetes. A área próxima a ele foi mirada por artilharia”, informou um comunicado militar israelense.

O porta-voz da polícia israelense, Micky Rosenfeld, disse que unidades policiais realizavam buscas nas águas do Mar da Galileia por restos dos foguetes, embora nada tenha sido encontrado inicialmente.

“À medida que eu olhava a água, vi algo cair. Eu não vi o que era, mas vi um jato do impacto”, disse Hasdia Rada, salva-vidas em uma das praias do lago, a uma rede de notícias israelense. Outro homem disse ter escutado um zumbido antes do impacto.

Há muitos casos de fogo perdido chegando ao lado israelense do montanhoso platô de Golã durante anos de confrontos entre rebeldes sírios e forças leais ao presidente Bashar al-Assad, mas um foguete voando entre 7 a 10 quilômetros e atingindo o lago seria o ponto mais longe até o momento.

Tensões aumentaram na terça-feira após Israel derrubar um avião de guerra sírio que informou ter cruzado espaço aéreo acima da área de Golã ocupada por Israel. No entanto, a mídia estatal síria informou que o avião foi mirado por Israel enquanto realizava operações em espaço aéreo controlado pela Síria.

