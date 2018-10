O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Outubro 2018 - 23:14

Ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bassil, durante reunião em Moscou 20/08/2018 REUTERS/Maxim Shemetov

BEIRUTE (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Líbano disse nesta segunda-feira que Israel está tentando “justificar outra agressão” ao alegar falsamente que há locais de mísseis próximos ao aeroporto de Beirute pertencentes ao Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando na Organização das Nações Unidas na semana passada, identificou três locais próximos ao aeroporto onde disse que o grupo xiita Hezbollah está convertendo “projéteis imprecisos” em mísseis de precisão.

O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bassil, falando a embaixadores estrangeiros antes de levá-los em um tour pela área, disse que há “muitas declarações ... afirmando a posse de mísseis de precisão pelo Hezbollah”.

Mas acrescentou: “Isto não significa que estes mísseis estão presentes nas redondezas do aeroporto de Beirute.”

Bassil acompanhou os diplomatas, que incluíam enviados russos e iranianos, e jornalistas em uma excursão a três locais próximos ao aeroporto, incluindo instalações do time de futebol libanês Al-Ahed, que Israel identificou como um dos locais.

Em resposta, Netanyahu disse mais tarde nesta segunda-feira que o Hezbollah havia mentido à comunidade internacional. Os diplomatas foram levados ao campo de futebol, mas não a um local subterrâneo adjacente ao local onde a fábrica de mísseis está localizada, disse.

“Os embaixadores deveriam se perguntar o motivo de terem esperado três dias até que realizassem a excursão. O Hezbollah regularmente garante a limpeza de locais que foram expostos”, disse Netanyahu em comunicado.

Bassil, um aliado político do Hezbollah, disse que Israel tinha objetivo de “falsificar fatos a respeito do Líbano e vocalizar mentiras que carregam as sementes de uma ameaça que não nos assusta”.

Netanyahu havia usado a plataforma da Assembleia-Geral da ONU “para justificar outra agressão contra um país soberano como o Líbano”.

O Hezbollah, fundado pela Guarda Revolucionária Iraniana em 1982, lutou um grande conflito contra Israel pela última vez em 2006. O grupo se fortaleceu desde então, notavelmente através de seu papel na guerra síria lutando em apoio ao presidente Bashar al-Assad.

