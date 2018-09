O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Setembro de 2018 12:54 13. Setembro 2018 - 12:54

KHAN AL-AHMAR, Cisjordânia (Reuters) - Força de segurança israelenses desmontaram nesta quinta-feira várias tendas erguidas por manifestantes palestinos perto de Khan al-Ahmar, um vilarejo beduíno na Cisjordânia ocupada que Israel pretende demolir.

Testemunhas da Reuters disseram que forças de Israel chegaram ao vilarejo antes do amanhecer desta quinta-feira e começaram a derrubar as tendas recém-construídas, mas sem tocar no acampamento beduíno, cujo destino se tornou o foco dos protestos palestinos e da atenção mundial.

Um porta-voz dos militares israelenses disse não ter informações de imediato.

Khan al-Ahmar se situa ao lado de uma rodovia israelense que atravessa a Cisjordânia de Jerusalém até o Mar Morto.

O plano de Israel de demolir o vilarejo e reassentar seus 180 moradores --beduínos que sobrevivem criando ovelhas e bodes-- em um local a 12 quilômetros de distância atraiu críticas de palestinos e de alguns Estados europeus, que citam o impacto sobre a comunidade e as perspectivas para a paz.

Palestinos dizem que a demolição é parte de uma iniciativa israelense para criar um arco de assentamentos que, na prática, isolaria Jerusalém Oriental da Cisjordânia, territórios que Israel capturou na Guerra dos Seis Dias de 1967 e que os palestinos querem para um Estado independente.

Na semana passada a Suprema Corte de Israel rejeitou petições para impedir a mudança, concordando com as autoridades que dizem que o vilarejo foi construído sem as autorizações exigidas. Palestinos dizem que é impossível obter tais documentos.

As cinco tendas novas retiradas na manhã desta quinta-feira haviam sido erguidas nesta semana por ativistas de vários grupos e pela Autoridade Palestina, que tem apoio ocidental, para ajudar a comunidade beduína.

(Por Ali Sawafta)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português