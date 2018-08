O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 17:14 02. Agosto 2018 - 17:14

Por Dan Williams e Suleiman Al-Khalidi

JERUSALÉM/AMÃ (Reuters) - Israel e a Jordânia comunicaram nesta quinta-feira que suas forças mataram insurgentes do Estado Islâmico que se aproximaram de suas fronteiras depois de serem expulsos do sudoeste da Síria pelo Exército do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Reconhecendo seus avanços no campo de batalha, Israel descreveu a vitória de Assad – que realiza uma última ofensiva para restaurar seu comando depois de mais de sete anos de guerra civil – como um fato consumado que pode acalmar as Colinas de Golã.

A região estratégica divide Israel e Síria, antigos inimigos, e vivenciou um impasse estável durante décadas antes da rebelião síria.

Enquanto isso, em uma grande mudança no quadro anterior ao conflito iniciado em 2011, a polícia militar russa começou a se mobilizar na parte de Golã sob controle sírio e planeja montar oito postos de observação na área, informou o Ministério da Defesa em Moscou.

Depois de semanas de bombardeio intenso da Rússia, forças sírias tomaram as ricas terras de cultivo pelas quais flui o Rio Yarmouk, que chegaram a ser controladas por um grupo filiado ao Estado Islâmico conhecido como Exército Khaled Bin Walid.

Os militares israelenses disseram ter realizado um ataque aéreo em Golã na noite de quarta-feira, matando sete insurgentes que acreditam pertencerem ao Exército Khaled Bin Walid e que se encaminhavam para atacar um alvo de Israel.

Separadamente, os militares da Jordânia disseram ter confrontado combatentes invasores do Exército Khaled Bin Walid durante 24 horas entre terça e quarta-feira, matando um número não especificado deles.

"Aplicamos as regras de combate, e membros da gangue Daesh (Estado Islâmico) foram forçados a recuar para a Síria", disse uma fonte do Exército à agência estatal de notícias jordaniana Petra.

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português