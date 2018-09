O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que também é o ministro das Relações Exteriores, ordenou o fechamento da embaixada israelense no Paraguai nesta quarta-feira, depois de o país sul-americano ter decidido transferir sua embaixada de Jerusalém para Tel Aviv, onde já estava anteriormente.

Os Estados Unidos e a Guatemala também mudaram suas embaixadas para Jerusalém em maio, e Netanyahu tentou persuadir outros países a seguir a decisão deles.

"Israel vê com grande severidade a decisão incomum do Paraguai de prejudicar os laços entre os países", informou uma breve declaração do gabinete do primeiro-ministro.

O ex-presidente paraguaio Horacio Cartes viajou a Israel para inaugurar a nova embaixada em maio. Ele foi substituído no mês passado por Mario Abdo, também membro do partido conservador Colorado, que determinou o retorno da missão a Tel Aviv.

O Ministério das Relações Exteriores palestino elogiou a transferência da embaixada do Paraguai como "uma nova conquista diplomática palestina" e disse que o chanceler Riyad al-Maliki se encontrou com Abdo há duas semanas.

"O ministro Maliki fez um grande esforço durante seu encontro com o novo presidente, que instruiu seu ministro das Relações Exteriores a organizar a questão", disse o ministério palestino.

(Por Ori Lewis, com reportagem adicional de Ali Sawafta em Ramallah)

