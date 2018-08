O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

GÊNOVA (Reuters) - A Itália lamentou as vítimas do desmoronamento de uma ponte na cidade de Gênova, no norte do país, com funeral neste sábado, enquanto equipes de resgate continuavam em busca das últimas pessoas desaparecidas.

Na terça-feira, uma parte de 200 metros da ponte Morandi ruiu durante a hora do almoço, período de movimentado tráfego, matando pelo menos 38 pessoas.

A missa para 19 das vítimas foi realizada no Centro de Exposições e Comércio da cidade portuária e liderada pelo arcebispo da cidade, o cardeal Angelo Bagnasco.

Algumas das famílias das vítimas boicotaram o evento e realizaram seus eventos privados como um protesto contra o Estado, visto como negligente em seu papel de supervisionar a segurança na ponte privada.

Um carro foi encontrado na manhã deste sábado por equipes de resgate. A brigada de incêndio e a prefeitura de Gênova disseram que era "compatível" com uma que se acredita ser de uma família de três pessoas. Mas o número oficial de mortos ainda não foi revisado.

O governo declarou sábado como dia nacional de luto e declarou estado de emergência para Gênova, um dos maiores portos da Itália.

Membros da brigada de incêndio, equipes de resgate e a força policial foram recebidos com aplausos ao entrarem no centro de exposições, onde os caixões, incluindo um pequeno branco para uma criança, estavam alinhados em frente a um altar temporário.

"Essas coisas não devem acontecer, mas infelizmente ainda acontecem. Agora eles estão procurando por alguém para culpar, mas pessoas mortas não podem voltar", disse Giuseppe Rondinelli, amigo de uma das vítimas, que estava entre os presentes.

