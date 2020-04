Por James Mackenzie e Giulio Piovaccari

MILÃO (Reuters) - A Itália registrou seu menor número diário de mortes por Covid-19 em mais de duas semanas neste domingo, e as autoridades começaram a mirar uma segunda fase da batalha contra o novo coronavírus, quando o isolamento imposto há quase um mês for aliviado.

O número de mortes no país chegou a 15.887, quase um quarto do total de mortes no mundo, mas o aumento de 525 em relação ao dia anterior foi o menor número diário desde 19 de março, enquanto a cifra de pacientes em unidades de terapia intensiva caiu pelo segundo dia consecutivo.

"A curva atingiu um pico e começou a descer", disse Silvio Brusaferro, diretor do Istituto Superiore di Sanità, o principal instituto de saúde da Itália. "É um resultado que temos que alcançar dia após dia."

"Se isso for confirmado, precisamos começar a pensar na segunda fase e continuar contendo a propagação desta doença".

O número total de casos confirmados do novo coronavírus aumentou em 4.316, para 128.948, o menor aumento em cinco dias, o que ampliou os sinais de que a epidemia atingiu um pico, cerca de seis semanas depois de eclodir no norte da Itália, em 21 de fevereiro.

Os números de domingo aumentaram os indícios de que as rígidas restrições à circulação e às reuniões públicas impostas em 9 de março pelo país tiveram efeito em conter a epidemia, mas as autoridades alertam para evitar uma trégua.

"Não abaixe a guarda, fique em casa", disse Angelo Borelli, chefe do departamento de Proteção Civil, em um briefing diário.

(Por Giulio Piovaccari)

