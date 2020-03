ROMA (Reuters) - O número de mortos pelo surto de coronavírus na Itália aumentou em 651 em um dia, para um total de 5.476, disseram autoridades neste domingo, um aumento de 13,5%, mas abaixo do crescimento registrado na véspera, quando foram relatadas 793 mortes.

O número total de casos na Itália subiu para 59.138 em relação aos 53.578 anteriores, um aumento de 10,4%, informou a Agência de Proteção Civil. O número representa o menor aumento em termos percentuais desde que o contágio veio à luz no país, em 21 de fevereiro.

Das pessoas originalmente infectadas em todo o país, 7.024 haviam se recuperado totalmente no domingo, em comparação com 6.072 no dia anterior. Havia 3.009 pessoas em terapia intensiva, contra 2.857 antes.

A região norte da Lombardia, a mais atingida, permaneceu em uma situação crítica, com 3.456 mortes e 27.206 casos, contra 3.095 e 25.515 anteriormente, respectivamente.

(Reportagem de Crispian Balmer)

