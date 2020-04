ROMA (Reuters) - As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 578 nesta quarta-feira, ante alta de 602 no dia anterior, enquanto o número de novos casos aumentou em 2.667, em comparação com um aumento anterior de 2.972, continuando a recente tendência de queda no crescimento.

O número de novos casos foi o mais baixo desde 13 de março, mas a contagem diária de mortes permanece teimosamente alta.

O número de fatalidades tem oscilado entre 525 e 636 nos últimos 11 dias, exceto por uma queda acentuada para 431 no domingo de Páscoa, que foi imediatamente revertida no dia seguinte.

O total de mortos desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, subiu para 21.645, segundo a Agência de Proteção Civil do país, o segundo maior número de óbitos do mundo, depois dos Estados Unidos.

O número de casos confirmados oficialmente subiu para 165.155, a terceira maior contagem global, atrás de Estados Unidos e Espanha.

Havia 3.079 pessoas em terapia intensiva nesta quarta-feira contra 3.186 na terça-feira --o 12º declínio diário consecutivo.

Dos infectados originalmente, 38.092 foram declarados recuperados, ante 37.130 no dia anterior.

(Por Gavin Jones)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram