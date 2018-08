O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Agosto de 2018 14:27 19. Agosto 2018 - 14:27

MILÃO (Reuters) - O governo italiano vai lançar um plano com o objetivo de tornar a infraestrutura do país segura, disse uma autoridade do governo em uma entrevista a um jornal publicada neste domingo, após o desmoronamento de uma ponte em Gênova matar 43 pessoas.

Giancarlo Giorgetti, subsecretário do gabinete do primeiro-ministro, disse que o plano incluiria autoestradas, pontes e viadutos, mas também prédios públicos, como escolas.

"Será uma operação de manutenção sem precedentes, com investimentos enormes em trabalho público", disse ele em uma entrevista ao Il Messaggero.

Ele não especificou o custo do plano, mas disse que "déficit, PIB ou regras europeias não existem".

O governo começou um procedimento com o objetivo de revogar concessões da Autostrade para operar rodovias com pedágio após o desmoronamento da ponte de Gênova.

(Por Giulia Segreti)

