15 de Outubro de 2018

Por Gayatri Suroyo

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) - O presidente-executivo do grupo chinês Alibaba, Jack Ma, disse no fim de semana que está discutindo com o governo da Indonésia a possibilidade de abrir um instituto para treinar empresários de tecnologia no país do sudeste asiático.

Ma, que já assessora o governo indonésia no comércio eletrônico, disse no sábado que conversou com Jacarta sobre a abertura do Jack Ma Institute of Entrepreneurs, mas que nenhum detalhe específico foi acordado.

É importante para a Indonésia investir em capital humano porque "somente quando as pessoas melhoram, quando a mente das pessoas muda, quando as habilidades das pessoas melhoram, então podemos entrar no período digital", disse Ma a repórteres durante reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial na Indonésia.

A Indonésia tem uma escassez de engenheiros treinados em tecnologia, e Jack Ma disse que o Alibaba vai treinar centenas de desenvolvedores e engenheiros de computação em nuvem para ajudar a tornar as empresas indonésias mais inteligentes em termos digitais. O país é um mercado-chave para o Alibaba.

O ministro das Comunicações da Indonésia, Rudiantara, disse à Reuters em setembro que a Indonésia fez uma parceria com Ma para buscar formas de aproveitar os negócios do Alibaba para aumentar as exportações, especialmente para a China. [nL2N1VP0M5]

A McKinsey estimou em um relatório divulgado em 30 de agosto que o valor do mercado de comércio eletrônico na Indonésia aumentará para pelo menos 55 bilhões de dólares em 2022, ante 8 bilhões de dólares em 2017.

