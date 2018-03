O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Março de 2018 12:51 13. Março 2018 - 12:51

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse a um representante da Coreia do Sul nesta terça-feira que deseja que as conversas com a Coreia do Norte, convocadas com o objetivo de acabar com os programas de armas nucleares e de mísseis de Pyongyang, também resolvam uma disputa a respeito de sequestros antigos de cidadãos japoneses.

"Uma resolução dos temas nuclear, de mísseis e dos sequestros é a política central do Japão", disse Abe ao diretor do Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano, Suh Hoon, em Tóquio.

"A Coreia do Norte precisa combinar suas palavras às suas ações", afirmou o premiê no início de uma reunião em que foram debatidas as conversas planejadas entre as duas Coreias e também entre Pyongyang e Washington.

A insistência de Tóquio em incluir discussões sobre os sequestros de seus cidadãos por parte de agentes norte-coreanos pode criar atritos entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos se Seul e/ou Washington mostrarem disposição para acertar um acordo de desnuclearização com Pyongyang separadamente de um pacto a respeito dos sequestros.

Em 2002 a Coreia do Norte admitiu ter sequestrado 13 japoneses nos anos 1970 e 1980 para treinar espiões, e cinco deles voltaram ao Japão. Tóquio suspeita que centenas mais podem ter sido levados.

Suh pediu a cooperação do Japão, mas não mencionou especificamente a questão dos raptos.

"A cooperação entre os líderes da Coreia do Sul e do Japão é importante para a desnuclearização da península coreana e a resolução da questão dos mísseis", disse Suh.

O desejo professado por Pyongyang de abandonar as armas nucleares foi significativo porque veio diretamente do líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou.

(Por Tim Kelly; Reportagem adicional de Kyung Hoon Kim e Heejung Jung)

