TÓQUIO (Reuters) - O Japão está considerando aumentar o estoque do medicamento contra a gripe Avigan durante este ano fiscal, para que possa ser usado no tratamento de 2 milhões de pessoas, de acordo com um documento de planejamento visto pela Reuters.

A mídia local informou neste domingo que o Japão espera triplicar a produção da droga em relação aos níveis atuais, que são suficientes para tratar 700.000 pessoas, se for usada por pacientes com coronavírus.

O Avigan, também conhecido como Favipiravir, é fabricado por uma subsidiária da Fujifilm Holding, que possui um braço de assistência médica. O medicamento foi aprovado para uso no Japão em 2014. O Avigan está sendo testado na China como tratamento para a Covid-19.

No pacote de estímulo de emergência que deve ser lançado na terça-feira, o governo também planeja priorizar o processo de teste clínico do medicamento, para que possa ser formalmente aprovado para uso no tratamento de pacientes com coronavírus.

Segundo o documento, o Japão também quer aumentar os subsídios a empresas domésticas que fornecem máscaras e desinfetantes e garantirá capacidade suficiente para fornecer 700 milhões de máscaras por mês.

(Por Takaya Yamaguchi)

