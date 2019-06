Por Elizabeth Piper e William James

LONDRES (Reuters) - Importante defensor da saída britânica da União Europeia, Boris Johnson ficou mais perto de se tornar o próximo premiê do Reino Unido nesta terça-feira, quando obteve 126 votos na segunda rodada de votação entre parlamentares conversadores na disputa para substituir a primeira-ministra Theresa May.

Johnson, garoto-propaganda da campanha oficial do referendo de 2016 a favor da desfiliação da UE, irá para a terceira rodada com outros quatro candidatos: o secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, o secretário de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, e o secretário do Interior, Sajid Javid.

Dominic Raab, ex-ministro do Brexit, foi eliminado da corrida com 30 votos na votação desta terça. Hunt recebeu 46 votos, Gove 41, Stewart 37 e Javid, 33. Na primeira rodada, na quinta-feira, Johnson também ficou em primeiro lugar na votação, com 114 de 313 votos.

Assim que o páreo se reduzir a dois postulantes, todos os filiados do Partido Conservador votarão pelo correio para escolher um líder. O novo primeiro-ministro deve ser apontado até o final de julho.

Ex-prefeito de Londres e ex-chanceler, Johnson diz que vai retirar o país da UE até 31 de outubro com ou sem um acordo com a União Europeia para suavizar a transição, o que pode criar uma batalha com o Parlamento.

Johnson, cujo estilo excêntrico o ajudou a minimizar uma série de escândalos, conquistou muitos de seu partido argumentando que só ele pode resgatar os conservadores concretizando o Brexit.

(Reportagem adicional de Costas Pitas, Andrew MacAskill e Andy Bruce)

