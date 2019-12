Por Elizabeth Piper e Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - O Parlamento do Reino Unido votará o acordo do premiê Boris Johnson para a separação da União Europeia nesta sexta-feira, uma medida que o primeiro-ministro descreveu como o cumprimento de sua promessa de "entregar o Brexit embrulhado para o Natal" depois de uma vitória eleitoral folgada.

Após sofrer várias derrotas na legislatura anterior, Johnson desfruta agora de uma ampla maioria no Parlamento e deve enfrentar pouca oposição para a aprovação do projeto de lei de implantação da maior mudança nas políticas externa e comercial do país em mais de 40 anos.

Mais de três anos depois de o Reino Unido votar pela saída da UE em um referendo, a incerteza profunda sobre o Brexit foi substituída pelo prazo firme de 31 de janeiro.

"Esta é a hora em que avançamos e descartamos os velhos rótulos 'partir' ou 'ficar'... esta é a hora de agirmos juntos como uma nação revigorada, um Reino Unido", disse Johnson ao Parlamento antes da votação.

"Este é o momento de nos unirmos e escrevermos um capítulo novo e empolgante de nossa história nacional, de forjarmos uma nova parceria com nossos amigos europeus, de nos impormos no mundo, de iniciarmos a cura pela qual todo o povo deste país anseia".

Os estágios finais da ratificação ocorrerão antes do Natal. A câmara baixa do Parlamento tem até 9 de janeiro para aprovar a legislação, o que dá a esta pouco mais de três semanas para passar pela câmara alta e receber a Aprovação Real.

Depois de se desfiliar, o Reino Unido terá que acertar novos arranjos comerciais com a UE -- uma amizade futura, disse o premiê, graças à qual o país combinará um acordo comercial sem alinhamento com as regras do bloco.

(Reportagem adicional de William James)

