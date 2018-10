O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Outubro de 2018 14:12 21. Outubro 2018 - 14:12

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - A Jordânia afirmou a Israel neste domingo que não vai renovar uma concessão de 25 anos sobre duas porções de território na fronteira do país, onde Israel tem certos direitos sob um acordo de paz assinado em 1994, afirmou a agência estatal de notícias do país.

Sob o tratado, Israel reteve propriedade sobre os territórios e direitos especiais de passagem em Baquora, no noroeste do reino, e em Ghumar, no sul do país.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português