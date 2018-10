O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Outubro de 2018

AMÃ (Reuters) - A Jordãnia afirmou a Israel neste domingo que não vai renovar uma concessão de 25 anos de duas porções de seu território ao longo da fronteira do país, onde Israel detém certos direitos sob um tratado de paz assinado em 1994.

O governo de Israel, porém, afirmou que vai negociar com a Jordânia uma prorrogação da concessão.

Sob o tratado, Israel manteve direitos de posse privada do território e direitos especiais de passagem em Baquora, no noroeste do reino, e em Ghumar, no sul.

O rei Abdullah, que tem sido pressionado pela opinião pública a encerrar o acordo de concessão com Israel, afirmou a importantes políticos que o reino que exercer "soberania completa" sobre as duas áreas, publicou a agência estatal de notícias Petra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que seu país vai negociar com a Jordânia uma prorrogação do acordo de 25 anos.

Netanyahu, em comentários públicos, afirmou que a Jordânia quer implementar sua opção de encerrar a concessão e que Israel "vai entrar em negociações com o reino sobre a possibilidade de prorrogar o atual acordo".

Sob um aditivo ao tratado de paz, Israel arrendou cerca de(405 hectares) de terra arável no setor sul de sua fronteira com a Jordânia, bem como uma pequena área conhecida como "Ilha da Paz", próxima do Mar da Galileia.

A concessão de 25 anos expira no próximo ano.

Sob os termos do tratado de paz, a concessão seria automaticamente renovada a menos que uma das partes notifique a outra do contrário um ano antes da expiração do acordo.

(Por Suleiman Al-Khalidi)

