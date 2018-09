O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Shoon Naing e Simon Lewis

YANGON (Reuters) - Ao menos 100 jovens ativistas e jornalistas de Mianmar pediram no domingo a libertação de dois repórteres da Reuters presos no país asiático, advertindo que a condenação dos jornalistas a 7 anos de prisão ameaça o direito do público à informação.

Manifestantes, incluindo estudantes do ensino médio, se reuniram pacificamente no centro da maior cidade de Mianmar, Yangon, levantando cartazes e repetindo slogans contra a condenação dos jornalistas.

Os jornalistas Wa Lone, de 32 anos, e Kyaw Soe Oo, de 28, foram condenados no dia 3 de setembro por violar a Lei de Segredos Oficiais, em um caso que foi visto como um teste para as liberdades democráticas em Mianmar.

Thar Lun Zaung Htet, jornalista envolvido na organização do protesto, disse que o veredicto dos repórteres, que "estavam apenas fazendo seu trabalho", vai reprimir o jornalismo em Mianmar.

"Perder a liberdade de imprensa significa que nossa transição democrática está retrocedendo", disse.

