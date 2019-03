Por Sarah N. Lynch e Andy Sullivan e Jan Wolfe

ALEXANDRIA (Reuters) - Paul Manafort, ex-gerente de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado na quinta-feira por um juiz a menos de 4 anos de prisão --prazo muito inferior às diretrizes federais de penalização-- por crimes financeiros descobertos durante a investigação do procurador-especial Robert Mueller sobre o papel da Rússia na eleição presidencial de 2016.

O juiz T.S. Ellis impôs a sentença surpreendentemente branda de 47 meses a Manafort, de 69 anos, durante uma audiência em Alexandria, na Virgínia, na qual o veterano assessor republicano pediu clemência, mas não expressou remorso por suas ações.

Em agosto um júri condenou Manafort por cinco acusações de fraude tributária, duas de fraude bancária e uma de ocultação de contas bancárias no exterior.

Ellis desconsiderou as diretrizes federais de penalização citadas por procuradores, que pediram entre 19,5 e 24 anos de prisão. O juiz ordenou que Manafort pague uma multa de 50 mil dólares e uma restituição de pouco mais de 24 milhões de dólares.

Manafort, levado à sala do tribunal em uma cadeira de rodas por sofrer de gota, ouviu Ellis elogiar sua vida "de resto imaculada", na qual "conquistou a admiração de diversas pessoas" e se envolveu em "muitas coisas boas".

"Está claro que as diretrizes estavam muito desproporcionais em relação a isto", disse Ellis.

Manafort foi condenado depois que procuradores o acusaram de ocultar do governo dos EUA milhões de dólares que recebeu como consultor do ex-governo pró-Rússia da Ucrânia. Depois da saída do presidente ucraniano pró-Kremlin Viktor Yanukovych, disseram procuradores, Manafort mentiu a bancos para conseguir empréstimos e manter um estilo de vida opulento, com casa luxuosas, ternos de grandes grifes e até uma jaqueta de pele de avestruz de 15 mil dólares.

O juiz ainda disse que Manafort "não está diante do tribunal devido a qualquer alegação de que ele, ou qualquer um sob sua direção, se mancomunou com o governo russo para influenciar a eleição de 2016".

A pena foi menor até do que aquela solicitada pelos advogados do réu -- entre 4 anos e três meses e 5 anos e três meses de prisão.

A sentença de Manafort foi menos da metade do que recebem normalmente as pessoas que assumem a culpa e cooperam com o governo em casos semelhantes, segundo Mark Allenbaugh, ex-advogado da Comissão de Penalização dos EUA. "Muito chocante", afirmou.

(Reportagem adicional de Nathan Layne, Eric Beech e Makini Brice)

