Este conteúdo foi publicado em 21 de Julho de 2018 0:34 21. Julho 2018 - 00:34

Por Tom Hals

(Reuters) - Um juiz federal disse nesta sexta-feira que o governo dos Estados Unidos fez progresso "muito promissor" em direção a reunir cerca de 2.500 crianças imigrantes separadas de seus pais na fronteira EUA-México como parte de um endurecimento no combate à imigração ilegal.

O governo tem prazo de seis dias para cumprir com a determinação de reunificação do juiz distrital dos EUA Dana Sabraw, que convocou advogados do governo ao seu tribunal em San Diego para atualizá-lo dos esforços feitos para reunir famílias.

"Eu estou muito impressionado com o esforço sendo feito", disse Sabraw ao fim da audiência.

Advogados da Immigration and Customs Enforcement, conhecida como ICE, reportaram em documento judicial na noite de quinta-feira que 364 crianças acima de 5 anos foram reunidas desde que a ordem de Sabraw foi emitida há mais de três semanas. Não ficou imediatamente claro quantas outras crianças já foram reunidas com suas famílias desde então.

Crianças mais novas foram levadas ao encontro de suas famílias na semana passada.

No relatório de status de quinta-feira, apresentado como parte de um processo da American Civil Liberties Union que desafia separações de crianças de seus pais na fronteira, o governo não disse quantas reuniões deve promover antes do prazo de 26 de julho.

Quase 850 pais foram entrevistados e liberados para reunião até quinta-feira e outros 229 pais foram considerados incapazes em função de registros criminais, ou porque "renunciaram" à reunificação ou outros motivos, segundo o relatório. Os demais aguardam análise.

