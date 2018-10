O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá um de seus fãs mais famosos na Casa Branca, o músico Kanye West, para conversar sobre prisões, empregos e o que fará a respeito da violência na cidade de Chicago, informou a Casa Branca nesta terça-feira.

Kanye almoçará com o presidente republicano e também se encontrará com seu conselheiro e genro, Jared Kushner, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Ela não mencionou uma data, mas o New York Times reportou que eles se encontrarão na quinta-feira.

"Kanye West está vindo à Casa Branca para almoçar com o presidente Trump, e também se encontrará com Jared Kushner", disse Sarah em comunicado. "Os tópicos em debate incluirão o ressurgimento da manufatura nos Estados Unidos, a reforma prisional, como evitar a violência de gangues e o que pode ser feito para diminuir a violência em Chicago".

O rapper emergiu como uma das celebridades de mais destaque a apoiar a campanha presidencial de Trump em 2016. Kanye foi vaiado em um show pouco depois da eleição por declarar seu apoio a Trump, embora tenha dito que não votou.

Ele voltou a ser vaiado no mês passado ao subir ao palco depois de aparecer na estreia da nova temporada do programa de televisão "Saturday Night Live" usando um boné vermelho com a frase "Make America Great Again", marca registrada da campanha de Trump.

Na segunda-feira, Trump prometeu acabar com uma "onda de crimes" em Chicago, onde Kanye cresceu, e pediu uma diminuição das restrições impostas à polícia da terceira maior cidade do país para que esta possa revistar suspeitos em busca de armas e outros tipos de contrabando.

(Reportagem de Jeff Mason e Doina Chiacu)

