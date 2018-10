O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 19:59 09. Outubro 2018 - 19:59

Por Andrew Chung e Lawrence Hurley

WASHINGTON (Reuters) - Deixando para trás um processo de confirmação turbulento que dividiu o país, Brett Kavanaugh estreou como juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos nesta terça-feira participando ativamente de argumentações ao lado de seus oito novos colegas.

Kavanaugh fez várias perguntas durante argumentações orais intensas envolvendo uma lei federal de atribuição de penas para criminosos reincidentes três dias depois de ser confirmado pelo Senado de maioria republicana, apesar de ter sido acusado de agressão sexual. A confirmação de Kavanaugh, indicado pelo presidente Donald Trump, consolidou uma maioria conservadora no tribunal que pode durar anos.

O juiz aposentado Anthony Kennedy, jurista de 82 anos que Kavanaugh substituiu, estava na corte, assim como familiares do novo integrante.

Sob os olhares de policiais, alguns manifestantes se reuniram do lado de fora do edifício da Suprema Corte segurando cartazes que diziam "Vergonha" e "Ele se senta em um trono de mentiras" e bradando "Isso não acabou, ainda estamos aqui". Os manifestantes não interromperam as argumentações orais, já que a segurança na corte era forte.

Antes do início das argumentações o juiz principal, John Roberts, deu as boas-vindas a Kavanaugh, de 53 anos, a um tribunal que agora tem cinco membros conservadores e quatro liberais. Kavanaugh pode servir durante décadas no cargo vitalício.

"Desejamos a você uma carreira longa e feliz na nossa vocação comum", disse Roberts.

Kavanaugh não demorou para participar, fazendo sua primeira pergunta a um advogado que representava um réu cerca de 20 minutos depois do início da primeira argumentação. Ele acabou indagando os advogados das duas partes durante dois casos apresentados aos juízes.

Ele também foi visto em um diálogo descontraído com a juíza liberal Elena Kagan, sentada ao seu lado.

A confirmação de Kavanaugh, o segundo indicado de Trump para a maior instância jurídica do país, foi uma grande vitória política para o presidente antes das eleições parlamentares de 6 de novembro. Também conservador, o juiz Neil Gorsuch passou a integrar a corte no ano passado.

Trump escreveu no Twitter nesta terça-feira que está "muito orgulhoso" de Kavanaugh e sua família e menosprezou os manifestantes anti-Kavanaugh.

Profundamente dividido, o Senado dos EUA confirmou Kavanaugh no sábado com um placar de 50 a 48 – só um democrata o apoiou.

Alguns analistas disseram que a reputação do tribunal pode ser abalada se ele passar a ser visto como uma instituição política, e não legal.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português