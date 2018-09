O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Setembro de 2018 15:34 06. Setembro 2018 - 15:34

Líder supremo do irã, Ali Khamenei, em Teerã 13/08/2018 Site oficial de Khamenei/Divulgação via Reuters

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, acusou os Estados Unidos e Israel de travarem uma guerra midiática para desestimular os iranianos, noticiou a televisão estatal nesta quinta-feira, no momento em que o país enfrenta dificuldades econômicas decorrentes da imposição de sanções norte-americanas.

A moeda iraniana, o rial, perdeu cerca de dois terços de seu valor neste ano devido à ameaça das sanções, renovadas pelo presidente Donald Trump depois de retirar Washington de um acordo nuclear de 2015 entre Teerã e potências mundiais.

O custo de vida também disparou, provocando manifestações esporádicas contra o lucro e a corrupção durante as quais muitos manifestantes bradaram frases antigoverno.

"O objetivo desta guerra midiática é criar angústia... e pessimismo entre as pessoas a respeito uma das outras e das autoridades, e exagerar os problemas econômicos na mente do público", disse Khamenei, segundo a emissora.

"Com base em nossa inteligência, agências de espionagem dos EUA e dos sionitas (Israel), financiadas pelos superricos de nossa região, montaram uma organização para esta guerra midiática e estão planejando e tentando seriamente infectar o espaço publicitário e as mentes de nossa comunidade", afirmou Khamenei.

A Arábia Saudita, principal rival regional do Irã, e os Emirados Árabes Unidos apoiaram a decisão de Trump de retomar sanções contra Teerã, refletindo a preocupação dos abastados exportadores de petróleo com o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos militantes.

Na quarta-feira Trump disse estar aberto à possibilidade de conversas entre Washington e Teerã, mas acrescentou: "O Irã está em caos neste momento. Estão no caos total"

"Agora eles estão preocupados simplesmente com sua própria sobrevivência como país", disse ele aos repórteres, sem apresentar nenhuma prova.

(Reportagem da Redação de Dubai)

