Este conteúdo foi publicado em 2 de Setembro de 2018 14:51 02. Setembro 2018 - 14:51

SÃO PAULO (Reuters) - O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, afirmou neste domingo que uma guerra é improvável, mas convocou as Forças Armadas do Irã para impulsionar suas capacidades de defesa, de acordo com seu site oficial, enquanto o país enfrenta tensões cada vez maiores com os Estados Unidos.

No sábado, o Irã anunciou planos de aumentar sua capacidade de mísseis balísticos e de cruzeiro e adquirir aviões modernos de combate e submarinos para melhorar suas defesas após a retirada EUA do acordo nuclear de Teerã com as potências mundiais.

"O Aiatolá Khamenei enfatizou que baseado em cálculos políticos não há probabilidade de uma guerra militar, mas acrescentou que as forças armadas devem ficar vigilantes... e aumentar suas capacidades de pessoal e equipamento", disse o site citando Khamenei dirigindo-se aos comandantes das forças de defesa aérea do Irã.

"O líder supremo disse... as unidades de defesa aérea são uma parte muito sensível das forças armadas e na linha de frente do confronto com o inimigo, e enfatizou a necessidade de aumentar suas capacidades e prontidão", disse o site em seu relato sobre o encontro, que foi realizado para marcar o Dia da Defesa Aérea do Irã.

As notícias de planos de desenvolvimento militar do sábado vieram um dia após o Irã rejeitar um pedido da França por negociações sobre os planos nucleares futuros de Teerã, seu arsenal balístico e seu papel em guerras na Síria e Iêmen.

