9 de Setembro de 2018

DUBAI (Reuters) - O líder supremo aiatolá Ali Khamenei pressionou as forças armadas iranianas neste domingo a aumentar seu poder de "espantar" o inimigo, à medida que o país enfrenta uma tensão crescente com os Estados Unidos.

Sua declaração foi feita pouco antes de a Guarda Revolucionária de elite do Irã afirmar ter disparado sete mísseis em um ataque contra dissidentes curdos iranianos sediados no Iraque, que matou pelo menos 11 pessoas no sábado.

"Aumente seu poder o máximo que puder, porque seu poder afugenta o inimigo e força-o a recuar", teria dito ele em uma cerimônia de formatura para cadetes das forças armadas do Irã, segundo o site oficial de Khamenei.

Em maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou-se do acordo nuclear entre o Irã e as potências mundiais - um tratado que visava estancar a capacidade nuclear de Teerã em troca do levantamento de algumas sanções - e ordenou a restituição das sanções norte-americanas suspensas pelo acordo.

"O Irã e a nação iraniana resistiram aos EUA e provaram que, se uma nação não tem medo de ameaças por parte de valentões e confia em suas próprias capacidades, pode forçar as superpotências a recuar e derrotá-las", disse Khamenei durante visita à cidade portuária iraniana de Nowshahr, no mar Cáspio.

(Por Dubai newsroom)

