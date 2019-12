Árbitro faz o sinal do VAR em partida do Liverpool contra o Wolverhampton na liga inglesa 29/12/2019 Action Images via Reuters/Carl Recine

(Reuters) - A tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) voltou aos holofotes do futebol inglês no domingo, quando atraiu a ira dos dois técnicos na vitória de 1 x 0 do Liverpool sobre o Wolverhampton Wanderers.

Um gol de Sadio Mane restaurou a vantagem de 13 pontos do Liverpool sobre o Leicester City no topo da tabela, mas o lance só foi confirmado após uma verificação demorada do VAR por causa de um possível toque de mão de Adam Lallana.

"Estamos em dezembro, já indo para janeiro. Deixar os jogadores esperando tanto tempo não é bom", disse o treinador do Liverpool, Juergen Klopp. "Eu preferiria que os árbitros fossem até a tela, porque está diretamente ao nosso lado e nunca é usada, não sei exatamente por quê".

"Se é um impedimento por pouco, com uma margem pequena... aí entendo, mas com um possível toque de mão, não entendo. Teria sido mais rápido (indo à tela), mas é como fazemos na Inglaterra, e não podemos mudar isso".

Depois o VAR anulou um gol de empate do Wolves, em outra decisão que veio depois de uma certa demora.

O treinador do Wolves, Nuno Espírito Santo, que recebeu um cartão por protestar contra o gol anulado, disse não gostar de as decisões do VAR serem tomadas a quilômetros de distância de onde as partidas são disputadas.

As decisões do VAR são tomadas em um polo de Stockley Park, no sul de Londres.

"Não gosto disso", acrescentou. "Um árbitro nessa situação não sente o jogo como alguém presente à partida. Não cabe a mim dizer como as coisas podem ser aperfeiçoadas, mas é uma pena".

A seguir, o Liverpool enfrentará o Sheffield United na quinta-feira, e o Wolves visitará o penúltimo colocado Watford um dia antes.

(Por Simon Jennings, em Bengaluru)

