Kremlin diz que Rússia negociará com marinheiros ucranianos de acordo com lei russa - RIA

MOSCOU (Reuters) - Moscou vai tratar da captura de marinheiros ucranianos no Mar de Azov segundo a lei russa, enquanto reconhece a posição da chanceler alemã, Angela Merkel, informou a agência de notícias russa RIA, citando o porta-voz do Kremlin neste sábado.

Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, pediram na sexta-feira à Rússia que liberte os marinheiros ucranianos, que capturou junto com seus navios no mês passado no Estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov.

(Por Andrey Kuzmin)

Neuer Inhalt Horizontal Line