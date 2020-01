BEIRUTE (Reuters) - O Líbano recebeu nesta quinta-feira um mandado de prisão emitido pela Interpol para o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn, disse uma fonte judicial libanesa à Reuters.

A ordem, um alerta vermelho da Interpol que pede às autoridades para prender uma pessoa procurada, foi recebida pelas forças de segurança interna do Líbano, e ainda não foi encaminhada ao Judiciário, afirmou a fonte.

Ghosn fugiu do Japão para Beirute com intuito de escapar do que classificou como um sistema de Justiça "fraudulento". Ele enfrenta julgamento por acusação de má conduta financeira.

Autoridades do governo libanês não puderam ser contactadas de imediato para dizer qual medida seria tomada.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que nenhuma decisão fora tomada até o momento com relação ao mandado de prisão.

Em casos anteriores em que o Líbano recebeu alertas vermelhos da Interpol para cidadãos libaneses residentes no país, os suspeitos não foram detidos, mas seus passaportes foram confiscados e uma fiança foi estabelecida, disse a fonte.

Ghosn tem cidadania francesa, libanesa e brasileira.

(Por Laila Bassam)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram