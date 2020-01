Por Samia Nakhoul e Kiyoshi Takenaka

BEIRUTE (Reuters) - O Líbano recebeu nesta quinta-feira um mandado de prisão emitido pela Interpol para o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn, e a Turquia lançou uma investigação abrangente sobre a fuga audaciosa do executivo do Japão, passando por Istambul.

Ghosn se tornou um fugitivo internacional depois de revelar na terça-feira que fugiu para o Líbano para escapar do que chamou de sistema judicial "fraudulento" do Japão, onde enfrenta acusações relacionadas a supostos crimes financeiros.

Fontes próximas a Ghosn disseram que o adiamento de seu julgamento e uma restrição a se comunicar com a esposa o levaram a seguir em frente com um plano de usar uma empresa particular de segurança para fugir do Japão usando um jato privado.

O alerta vermelho da Interpol, que pede às autoridades para prender uma pessoa procurada, foi recebido pelas forças de segurança interna do Líbano, e ainda não foi encaminhado ao Judiciário, afirmou uma fonte do Judiciário libanês à Reuters.

Uma importante autoridade de segurança libanesa disse que ainda não está claro se Ghosn será convocado a prestar interrogatório sobre o mandado, mas acrescentou que o Líbano não extradita seus cidadãos para países estrangeiros.

Em casos anteriores em que o Líbano recebeu alertas vermelhos da Interpol para cidadãos libaneses residentes no país, os suspeitos não foram detidos, mas seus passaportes foram confiscados e uma fiança foi estabelecida, disse a fonte.

Ghosn, que tem cidadania francesa, libanesa e brasileira, tem laços profundos com o Líbano, país onde passou a infância e no qual tem investimentos que incluem participações em bancos, imóveis e vinhedos.

Nesta quinta-feira, a polícia da Turquia prendeu sete pessoas, incluindo quatro pilotos, em uma investigação sobre como Ghosn passou por Istambul a caminho do Líbano, informou uma porta-voz da corporação à Reuters. Segundo a porta-voz, os outros detidos são dois trabalhadores de solo de um aeroporto e um funcionário de transporte de carga, e os sete devem fazer declarações perante um tribunal nesta quinta-feira.

Dados de rastreamento de voo sugerem que Ghosn usou dois aviões diferentes para voar para Istambul e depois para o Líbano.

JULGAMENTO ADIADO

As fontes próximas a Ghosn disseram que ele decidiu fugir após uma recente audiência judicial em que soube que o segundo dos dois julgamentos que enfrenta será adiado até abril de 2021.

"Eles disseram que precisavam de mais um ano inteiro para se preparar para isso... Ele ficou angustiado por não poder ver ou falar com a esposa", disse uma das fontes próximas a Ghosn.

Um pedido para ver ou falar com a esposa no Natal também foi negado, acrescentaram as fontes, como parte das rígidas condições estabelecidas na fiança do executivo.

As fontes disseram ainda que Ghosn ficou angustiado porque as autoridades estavam pressionando sua família de forma a obter uma confissão dele, depois que sua filha e seu filho foram interrogados por promotores japoneses nos Estados Unidos no início de dezembro.

Em sua segunda declaração pública desde o desembarque em Beirute, Ghosn disse em um comunicado que sua família não teve nenhum papel em sua saída do Japão. "Eu organizei sozinho minha partida", disse.

Ghosn foi preso pela primeira vez em Tóquio em novembro de 2018 e enfrenta quatro acusações no Japão por supostos crimes financeiros, incluindo ocultação de renda e enriquecimento através de pagamentos a concessionárias de carros no Oriente Médio. Ele nega as acusações.

A emissora pública japonesa NHK disse nesta quinta-feira que as autoridades japonesas permitiram que Ghosn levasse um passaporte francês de reserva em uma mala trancada durante sua liberdade condicional, potencialmente esclarecendo como ele conseguiu escapar, apesar de os passaportes dele serem mantidos por advogados japoneses.

Ninguém estava imediatamente disponível para comentar no escritório do advogado de Ghosn, Junichiro Hironaka, assim como na embaixada francesa em Tóquio e no Ministério Público do Distrito de Tóquio.

(Reportagem de Samia Nakhoul, Laila Bassam e Kiyoshi Takenaka)

