Líder da Coreia do Norte, Kim, visita China, diz Xinhua

XANGAI (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, está visitando a China a convite do presidente chinês, Xi Jinping, informou a agência oficial de notícias Xinhua, da China, na terça-feira (no horário local).

A visita de Kim, sua quarta cúpula com Xi, ocorre em meio a relatos de negociações avançadas para uma segunda cúpula entre o líder norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kim viajou para a China três vezes para se encontrar com Xi no ano passado antes e depois de cúpulas com Trump e com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

O jornal Hankyoreh, da Coreia do Sul, informou na segunda-feira que Kim se encontraria com Xi em Pequim.

(Reportagem de Andrew Galbraith)

(Reporting by Andrew Galbraith)

Neuer Inhalt Horizontal Line