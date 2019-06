(Reuters) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, recebeu uma carta pessoal do presidente norte-americano Donald Trump e irá refletir seriamente sobre seu conteúdo, disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Em notícia publicada na manhã de domingo na Ásia, a KCNA não deu detalhes sobre a carta, mas afirmou que Kim descreveu-a como tendo "um conteúdo excelente".

"Kim Jong Un disse que irá avaliar seriamente o interessante conteúdo", afirmou a reportagem.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a carta.

As conversas entre os EUA e a Coreia do Norte estão paralisadas desde o fracasso de um encontro em fevereiro entre Trump e o líder norte-coreano em Hanoi, no Vietnã.

Um representante do governo dos EUA disse na quarta-feira que os norte-americanos não têm pré-condições para novas conversas, mas que um avanço dependeria de medidas significativas e verificáveis da Norte Coreia para abandonar seu programa de armas nucleares.

Tmp deverá visitar a Coreia do Sul na próxima semana, para encontros com o presidente sul-coreano Moon Jae-in após participar de reuniões do G-20 no Japão.

(Por Jason Lange em Washington)

