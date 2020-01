O líder norte-coreano Kim Jong Un participa da 5ª Reunião Plenária do 7º Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK) nesta foto sem data divulgada em 31 de dezembro de 2019 pela Agência de Notícias Central da Coreia do Norte. REUTERS.

Por Hyonhee Shin e Sangmi Cha

SEUL (Reuters) - O líder da Coreia do Norte planeja desenvolver programas nucleares e introduzir uma "nova arma estratégica" em um futuro próximo, informou a mídia estatal nesta quarta-feira, embora tenha sinalizado que ainda há espaço para diálogo com os Estados Unidos.

Kim Jong Un presidiu uma reunião de quatro dias das principais autoridades do Partido dos Trabalhadores da Coreia nesta semana em meio a crescentes tensões com os EUA, que não responderam aos repetidos pedidos dele de concessões para reabrir as negociações. Washington rejeitou o prazo como artificial.

Kim disse que não há motivos para que a Coreia do Norte ainda esteja vinculada a uma moratória auto-declarada em testes de bombas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), de acordo com um comunicado sobre os resultados da reunião de política divulgado pela agência de notícias oficial KCNA.

Às vezes sorrindo ou atingindo a mesa com a mão enquanto fazia comentários durante a reunião, Kim acusou os Estados Unidos de fazer "exigências semelhantes a gângsteres" e de uma "política hostil", tais como manter contínuos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, adotar armas de ponta e impor sanções.

Ele prometeu continuar reforçando o impedimento nuclear de seu país, mas disse que o "escopo e profundidade" desse impedimento serão "coordenados adequadamente, dependendo da" atitude dos Estados Unidos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram