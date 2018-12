Líder da Coreia do Norte quer mais encontros com colega sul-coreano em 2019

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse que quer realizar mais encontros com seu colega sul-coreano Moon Jae-in no ano que vem para atingir a meta de desnuclearização da península coreana, disse o gabinete de Moon neste domingo.

Kim enviou uma carta a Moon neste domingo para comemorar a melhora das relações entre os dois países neste ano, incluindo três cúpulas, após anos de confronto marcado por uma série de testes nucleares e de mísseis por parte do Norte.

Mas as paralisadas conversas sobre assuntos nucleares entre Pyongyang e Washington tiveram um impacto nos laços entre as Coreias, com o plano do Sul de levar Kim a Seul neste ano --como foi acordado em cúpula com o presidente Moon Jae-in em setembro-- sem resposta do Norte.

Kim prometeu trabalhar para a desnuclearização em sua cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Cingapura, em junho, mas os dois lados fizeram pouco progresso, lutando para reprogramar uma reunião de alto escalão abruptamente cancelada em novembro.

Kim disse na carta que lamentava sua visita a Seul não ter ocorrido, expressando sua "forte determinação" para que isso acontecesse no futuro enquanto monitorava a situação, disse o escritório de Moon.

