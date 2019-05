Líder da oposição trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, em Londres 19/05/2019 Jeff Overs/BBC/Divulgação via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O líder da oposição trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, disse nesta sexta-feira que Theresa May agiu certo ao renunciar ao cargo de primeira-ministra, e que quem a substituir como líder do Partido Conservador deve convocar uma eleição.

"Ela agora aceitou o que o país sabe há meses: ela não pode governar, assim como seu partido dividido e se desintegrando", disse Corbyn em um comunicado.

"O Partido Conservador fracassou completamente com o país sobre o Brexit e é incapaz de melhorar a vida das pessoas ou lidar com as suas necessidades mais urgentes. O Parlamento está em impasse e os conservadores não oferecem soluções para os outros grandes desafios que o nosso país enfrenta", acrescentou.

Segundo Corbyn, quem se tornar o novo líder conservador "deve deixar o povo decidir o futuro do nosso país, através de uma eleição geral imediata".

(Reportagem de Michael Holden)

