Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 12:26 24. Setembro 2018 - 12:26

Por Gabrielle Tétrault-Farber

MOSCOU (Reuters) - O líder de oposição russo Alexei Navalny foi detido nesta segunda-feira acusado de organizar protestos ilegais, informaram seus aliados, acrescentando que a medida tem como objetivo marginalizá-lo em um momento de crescente insatisfação com impopulares reformas do governo.

A prisão de Navalny aconteceu momentos depois do ativista ser liberado da cadeia após encarceramento anterior, segundo seus aliados.

O Ministério do Interior russo não respondeu de imediato a pedido por comentário.

O plano do Kremlin de elevar a idade mínima para aposentadoria levou milhares de russos às ruas nas últimas semanas e cortou 15 pontos percentuais da taxa de popularidade do presidente Vladimir Putin.

A nova detenção de Navalny acontece depois que o ativista cumpriu pena de 30 dias de prisão por planejar uma manifestação não autorizada em janeiro pedindo boicote à eleição presidencial deste ano que, segundo Navalny, seria manipulada.

Leonid Volkov, aliado de Navalny, escreveu no Twitter nesta segunda-feira, que o ativista foi levado a uma delegacia quando deixava a prisão e que estava, novamente, sendo acusado de violar as leis do país sobre manifestações.

