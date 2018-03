O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Julho de 2017 11:44 04. Julho 2017 - 11:44

Líder de principal partido oposicionista da Turquia, Kemal Kilicdaroglu, durante 19º dia de protesto contra a detenção do parlamentar do CHP Enis Berberoglu, perto de Kocaeli. 03/07/2017 REUTERS/Umit Bektas

Por Daren Butler

ISTAMBUL (Reuters) - O principal líder de oposição da Turquia apresentou um recurso judicial à Corte Europeia, nesta terça-feira, sobre uma votação de abril que deu amplos poderes ao presidente turco, Tayyip Erdogan, intensificando o desafio ao governo enquanto lidera uma marcha de protesto de 425 quilômetros.

Erdogan acusa os manifestantes, que marcham de Ancara a Istambul, de "agirem juntos com grupos terroristas", se referindo a militantes curdos e a seguidores de um clérigo radicado nos Estados Unidos que o governo turco diz ser responsável por uma tentativa frustrada de golpe no ano passado.

Kemal Kilicdaroglu, líder do oposicionista Partido Republicano do Povo (CHP), revidou nesta terça-feira, defendendo sua "marcha da justiça" e acusando o governo de criar um Estado de partido único após a tentativa fracassada de golpe do dia 15 de julho.

No 20º dia de sua marcha, motivada pela prisão de um membro do CHP acusado de espionagem, Kilicdaroglu enviou um recurso à Corte Europeia de Direitos Humanos contra a decisão do conselho eleitoral de aceitar cédulas de voto não carimbadas no referendo do dia 16 de abril desse ano.

(Reportagem adicional de Gulsen Solaker)

