Este conteúdo foi publicado em 20 de Novembro de 2017 18:43 20. Novembro 2017 - 18:43

BEIRUTE (Reuters) - O líder do grupo libanês Hezbollah informou nesta segunda-feira que estava pronto para retirar seus comandantes do Iraque, assim que o Estado Islâmico estivesse derrotado, negando acusações de que envia armas para locais como Iêmen e Bahrein.

Sayyed Hassan Nasrallah também descartou acusação feita pela Liga Árabe no domingo de que o Hezbollah estaria envolvido em terrorismo, dizendo que a alegação era infeliz e não era nova.

As tensões regionais cresceram nas últimas semanas entre a monarquia sunita da Arábia Saudita e o xiita Irã por causa da surpreendente renúncia do primeiro-ministr libanês, Saad al-Hariri, e da escalada do conflito no Iêmen.

(Por Ellen Francis)

