(Reuters) - O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, está pronto para apoiar uma segunda consulta popular sobre o Brexit, e isso poderá acontecer dentro de alguns dias, noticiou o jornal Mirror na terça-feira, citando importantes figuras do partido.

Corbyn, que até agora tem dito que a opção de um segundo referendo deveria estar na mesa, está sendo pressionado para apoiar uma proposta sem qualificação. A perspectiva representa um dilema, já que muitos dos apoiadores do partido apoiaram o Brexit.

Depois de terem sido punidos pelos eleitores nas eleições europeias, que viram tanto os partidos pró-Brexit quanto os pró-UE crescerem às custas de partidos como o Trabalhista e o governista Conservador, o Partido Trabalhista disse que uma consulta pública era o caminho para reunificar o país, mas acrescentou que isso também poderia ser uma eleição nacional.

O próprio Corbyn havia dito na segunda-feira que o povo britânico deveria ser novamente consultado para dar seu veredito sobre o Brexit através de uma eleição geral ou de um segundo referendo.

"Com a desintegração dos Conservadores, que não conseguem governar, e com o Parlamento em um impasse, essa questão deverá voltar para o povo, seja com uma eleição geral, ou com uma consulta pública", disse Corbyn, acrescentando que o partido discutiria o caminho adiante.

(Reportagem de Bhargav Acharya, em Bengaluru)

