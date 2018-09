O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 17:05 08. Setembro 2018 - 17:05

MOSCOU (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, confirmou que está pronto para visitar a Rússia, segundo informou a agência de notícias RIA citando a presidente da câmara alta do Parlamento russo, Valentina Matvienko, que se encontrou com Kim em Pyongyang no sábado.

Kim "quer a paz", disse Matvienko após a reunião, que durou mais de uma hora. A data e o lugar da visita de Kim serão estabelecidos através de canais diplomáticos, acrescentou a parlamentar russa.

"Ele confirmou que está pronto e disposto a fazer uma visita oficial à Rússia", disse Matvienko, segundo a RIA.

"Ele dise que não gostaria de atrasar (a visita). Ele disse: conhecer o presidente da Rússia é muito importante para mim, deveríamos discutir a estratégia e as perspectivas da nossa cooperação, eu, é claro, gostaria de discutir uma série de questões importantes da agenda global", disse ela.

Matvienko também afirmou que passou uma mensagem do presidente russo, Vladimir Putin, a Kim. Ela não ofereceu mais detalhes sobre a mensagem.

Kim não poderá comparecer a um fórum na cidade de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, na semana que vem, mas enviará uma delegação de autoridades norte-coreanas, disse Matvienko.

A Coreia do Norte está em negociação com os Estados Unidos sobre um programa gradual de compromissos estabelecido quando Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontraram em uma reunião em Cingapura em junho, segundo uma outra agência de notícias, a Interfax, reportou citando Matvienko.

(Reportagem de Polina Devitt)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português