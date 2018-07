O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, apoiou neste sábado a sugestão do presidente do país, Hassan Rouhani, de bloquear as exportações de petróleo no Golfo Pérsico se suas próprias vendas internacionais forem interrompidas, e falou que negociar com os Estados Unidos seria um “erro óbvio”.

A aparente ameaça de Rouhani feita no começo do mês, de prejudicar as remessas de petróleo dos países vizinhos, foi uma reação às sanções norte-americanas e outros esforços que Washington vem empenhando para forçar que outras nações parem de comprar petróleo iraniano.

“(Khamenei) disse que os comentários do presidente, de que se o petróleo do Irã não for exportado nenhum petróleo da região será, são importantes comentários que refletem a política e o método do sistema (iraniano)”, informou o site oficial do líder.

Autoridades iranianas já ameaçaram no passado bloquear o Estreito de Ormuz, uma vital rota de escoamento do petróleo, em retaliação a qualquer hostilidade dos EUA.

Khamenei usou um discurso a autoridades do Ministério das Relações Exteriores neste sábado para rejeitar novas negociações com os Estados Unidos, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu se retirar do acordo internacional sobre o programa nuclear do país, fechado em 2015.

(Por Redação em Dubai)

