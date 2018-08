O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Agosto de 2018

Líder supremo do irã, Ali Khamenei, em Teerã 13/08/2018 Site oficial de Khamenei/Divulgação via Reuters

Por Parisa Hafezi

ANCARA (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, acusou nesta segunda-feira o governo do país de má gestão econômica, e disse que é necessário melhorar a gestão pública para ajudar o país a resistir às novas sanções recém-impostas pelos Estados Unidos.

Washington impôs novamente sanções contra o Irã na última terça-feira, e o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou penalisar outros países que continuarem a operar na República Islâmica.

O Irã tem denunciado as sanções como "unilateralismo dos EUA".

"Mais do que as sanções, a má gestão econômica (do governo) está colocando pressão sobre iranianos comuns... Eu não chamo de traição, mas de um grande erro de administração", disse Khamenei segundo a TV estatal, em sua primeira reação à retomada das sanções norte-americanas.

"Com melhor gestão e planejamento nós podemos resistir às sanções e superá-las", acrescentou.

A moeda do Irã perdeu aproximadamente metade de seu valor desde abril em antecipação à retomada das sanções pelos Estados Unidos, em decorrência, principalmente, da alta na demanda de dólares por iranianos comuns tentando proteger suas economias.

