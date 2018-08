O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 12:09 13. Agosto 2018 - 12:09

ANCARA (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, proibiu a realização de qualquer negociação direta com os Estados Unidos, informou a TV estatal iraniana, rejeitando uma proposta feita no mês passado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para conversas sem pré-condições com Teerã.

"Eu proíbo realizar qualquer negociação com os Estados Unidos... os Estados Unidos nunca permanecem leais a suas promessas em negociações... apenas dão palavras vazias... e nunca recuam de seus objetivos para negociações", disse Khamenei, segundo a TV estatal.

(Reportagem de Parisa Hafezi)

