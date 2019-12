WATFORD, Inglaterra (Reuters) - Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disseram nesta quarta-feira que as "agressivas ações" da Rússia eram uma ameaça à segurança da Europa e do Atlântico e que a crescente influência da China apresentava oportunidades e desafios para a aliança.

Em um comunicado divulgado após uma breve reunião perto de Londres, os 29 líderes reafirmaram o "duradouro vínculo transatlântico" entre a Europa e a América do Norte, além do acordo mútuo de defesa entre eles, de acordo com o qual um ataque contra um significa atacar todos.

Os líderes também convidaram o secretário-geral da Otan a iniciar um processo de reflexão sobre o futuro da aliança.

(Por John Chalmers)

