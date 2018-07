O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 14:20 26. Julho 2018 - 14:20

Líderes de países do Brics posam para foto oficial de 10ª cúpula do grupo, em Johanesburgo 26/07/2018 REUTERS/Mike Hutchings

JOANESBURGO (Reuters) - Os líderes dos países do Brics assinaram uma declaração em apoio a um sistema multilateral de comércio aberto e inclusivo, como prevê a Organização Mundial do Comércio (OMC), durante cúpula realizada nesta quinta-feira na África do Sul.

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul encontraram uma voz coletiva defendendo o comércio global na cúpula de três dias, prometendo combater o unilateralismo e o protecionismo na esteira das ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Reconhecemos que o sistema multilateral de comércio está enfrentando desafios sem precedentes. Ressaltamos a importância de uma economia mundial aberta", trouxe a declaração assinada pelos cinco líderes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português