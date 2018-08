O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 13:09 01. Agosto 2018 - 13:09

ESTOCOLMO (Reuters) - Ladrões roubaram duas coroas e um orbe da coleção da família real sueca, fugindo em uma lancha após o furto.

Os artefatos de valor inestimável foram levados de uma catedral em Strängnäs, localizada cerca de uma hora ao oeste da capital Estocolmo, no horário de almoço de terça-feira, disse a polícia.

Os ladrões quebraram uma caixa de vidro que continha os emblemas funerários do rei Carlos 9º e de sua esposa, a rainha Kristina, e levaram as duas coroas e o orbe do século 17.

Depois, fugiram em uma lancha que os esperava a poucos metros no lago Malaren, o terceiro maior do país, segundo a polícia.

Ninguém foi preso ainda e nenhum suspeito foi identificado, mas a polícia está divulgando o roubo para tentar recuperar os artefatos.

"Queremos divulgar informações e fotos destes itens para que possam ser identificados como objetos roubados", disse o porta-voz da polícia, Thomas Agnevik.

O rei Carlos 9º morreu em 1611 e a rainha Kristina em 1625. Os itens têm valor inestimável, e a polícia disse que será muito difícil vendê-los no mercado aberto.

"O que normalmente acontece com este tipo de objeto é que eles são recuperados mais cedo ou mais tarde, porque há muito poucas pessoas preparadas para lidar com itens do tipo", disse Agnevik.

"Temos muita esperança de recuperá-los".

(Reportagem de Simon Johnson)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português