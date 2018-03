O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 13:20 15. Março 2018 - 13:20

MOSCOU (Reuters) - O motivo por trás do envenenamento de um ex-agente duplo russo no Reino Unido pode ser complicar a realização da Copa do Mundo na Rússia, disse o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nesta quinta-feira, segundo a agência de notícias Interfax.

(Reportagem de Polina Ivanova)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.