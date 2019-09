LONDRES (Reuters) - O partido britânico Liberal Democrata reforçou neste domingo sua posição contrária ao Brexit, formalmente adotando uma política de interrupção da saída do Reino Unido da União Europeia se vencer eleição nacional.

O partido detém apenas 18 cadeiras no parlamento britânico de 650 lugares, mas passou a dizer que é o único que defende a interrupção no processo de separação do Reino Unido da UE, esperando conseguir votos entre os 16 milhões de pessoas que votaram pela manutenção da Inglaterra no bloco de países em 2016.

O premiê britânico, Boris Johnson, conservador, está prometendo o Brexit em 31 de outubro, com ou sem acordo de saída. Mas sua política tem dividido seu próprio partido, o que custou a ele a maioria no parlamento e abriu caminho para a possibilidade de eleição geral antecipada.

A conferência dos Liberais Democratas realizada neste domingo formalmente adotou a política de revogação do "Artigo 50", que em 2017 notificou a UE da intenção da Inglaterra de deixar o bloco. O cancelamento deste mecanismo cancelaria o Brexit.

"Vamos por um fim ao pesadelo do Brexit que está afundando o país e nos dividindo e começaremos a lidar com as questões pelas quais as pessoas decidiram votar pela saída do país do bloco", disse o porta-voz do partido para as questões do Brexit, Tom Brake.

Como um partido que nunca conseguiu mais do que 62 cadeiras no parlamento britânico, a perspectiva da líder da legenda, Jo Swinson, de formar um governo está distante, embora a política do Reino Unido está vivendo o estágio mais imprevisível em décadas.

Duas pesquisas diferentes divulgadas neste domingo colocam os Liberais Democratas 21 pontos e 8 pontos percentuais atrás dos Conservadores, e também atrás do partido de oposição, Trabalhista.

(Por William James)

