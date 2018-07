O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, apresentou uma lista de 35 possíveis testemunhas para o julgamento na Virgínia do ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump, Paul Manafort, marcado para começar na próxima terça-feira, indicaram documentos judiciais apresentados nesta sexta-feira.

A lista inclui o há anos parceiro de negócios de Manafort, Richard Gates, que foi indiciado em outubro junto a Manafort. Gates se declarou culpado em fevereiro e tem cooperado com a investigação de Mueller.

Também na lista está Tad Devine, um consultor que trabalhou com Manafort na Ucrânia e atuou como estrategista-chefe para o pré-candidato presidencial democrata Bernie Sanders em 2016. Ele está auxiliando procuradores federais no caso contra Manafort.

Manafort se declarou inocente de 18 acusações de fraude bancária e fiscal e fracasso em preencher relatórios de contas bancárias e financeiras estrangeiras.

Muitas destas testemunhas são executivos de bancos e companhias de serviços financeiros. A lista sugere que Mueller planeja usar testemunhas para corroborar e suplementar evidências documentais mostrando as supostas fraudes fiscais e bancárias no centro do julgamento na Virgínia.

O julgamento havia sido marcado para começar na quarta-feira desta semana, mas o juiz distrital norte-americano T.S. Ellis III adiou o julgamento até a próxima semana e orientou Mueller a fornecer sua lista de testemunhas para advogados da defesa.

